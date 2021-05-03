Kırıkkale'de temaslı kişi yol uygulamasında yakalanarak karantinaya alındı

Görüntüler infial yaratmıştı! Valilik açıklama yaptı: Camide toplananlara biber gazı kullanan görevli açığa alındı!

Kavgada kafasına ekmek bıçağı saplanmıştı! 17 yaşındaki E.A. bu kez de uyuşturucuyla yakalandı!