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  3. Kırıkkale'de temaslı kişi yol uygulamasında yakalanarak karantinaya alındı

Kırıkkale'de temaslı kişi yol uygulamasında yakalanarak karantinaya alındı

Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde yol uygulamasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) PCR test sonucu pozitif çıkan eşiyle temaslı adama 4 bin 50 lira ceza uygulanarak karantinaya alındı.

Kırıkkale'de temaslı kişi yol uygulamasında yakalanarak karantinaya alındı

Keskin İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kırıkkale-Kayseri kara yolunda denetim yaptıkları sırada bir otomobili durdurdu.

Ekipler, HES kodu sorgulamasında sürücü H.K'nin temaslı, yanında bulunan karısı H.K'nin ise durumunun pozitif riskli çıkması üzerine İl Salgın Denetim Merkezi ekiplerini çağırdı.

Karantina kurallarını ihlalden 4 bin 50 lira para cezası yazılan karı koca, ekiplerin refakatinde Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı öğrenci yurduna yerleştirildi.

KAYNAK: ANADOLU AJANSI

Kırıkkale'de temaslı kişi yol uygulamasında yakalanarak karantinaya alındı

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