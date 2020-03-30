Kırıkkale’de virüse karşı “dezenfeksiyon tüneli”

Kırıkkale Belediyesi tarafından korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında oluşturulan "dezenfeksiyon tüneli'nde kent merkezindeki ambulanslar ve toplu taşıma araçları solüsyon buharı ile dezenfekte ediliyor.

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde ortaya çıkan, Türkiye dahil birçok ülkede etkisini gösteren korona virüs (Covid-19) salgınına karşı Kırıkkale Belediyesi, "Dezenfeksiyon tüneli" oluşturdu. Kent merkezindeki tüm ambulanslar olmak üzere toplu taşıt araçları da burada solüsyon buharı ile dezenfekte ediliyor. Ayrıca tünelde vatandaşların özel araçları da belirlenen gün ve saatler aralığında ücretsiz olarak dezenfekte edilecek. Dezenfeksiyon çalışmaları hakkında bilgiler aktaran Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, "Önceliğimiz tabi ki sağlık çalışanlarımız, onlara çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varlar. Onların sağlığı da çok önemli. Onlar hayatta olacaklar dik olacaklar ki bizlere de faydası olsun" dedi.

"Kısa zamanda bu virüsü yeneceğiz"

Ambulansların yanı sıra diğer toplu taşıt araçlarının da solüsyon buharı ile dezenfekte edildiğini kaydeden Saygılı, şunları kaydetti:

"Ambulansların içleri mutlaka yapılıyor ama dışıyla ilgili olarak bir özel dezenfektan maddesi ile içi ve dışını beraber yapmak kaydıyla bir ünite kurduk, burada onların dezenfektan çalışmalarını yapıyoruz. Sadece ambulanslarımız değil aynı zamanda toplu taşıma araçlarımızı da buraya getirerek yapıyoruz. Zaman ve imkan kalırsa da şahsi araçları da belediyemiz tarafından ücretsiz olarak dezenfekte edilecek. İnşallah bu tür tedbirlerle kısa zamanda bu virüsü yeneceğiz ve normal hayatımıza döneceğiz."

"Evde kal çağrısına büyük bir oranda uyuyorlar"

Başkan Saygılı, "Ben bir defa daha sağlık çalışanlarımıza çok teşekkür ediyorum. Kırıkkale'de vatandaşlarımız, Valimizin başkanlığında yapılan pandemi heyetinin almış olduğu kararla evde kal çağrısına büyük bir oranda uyuyorlar. Kırıkkale, emekli nüfusunun çok olduğu bir şehir. Ben bir defa da bütün Kırıkkaleli hemşehrilerimize evde kalmaları noktalarında duyarlı olmalarını rica ediyorum" ifadelerini kullandı.

Saygılı, kent merkezinde belediye ekiplerince 7/24 dezenfekte çalışmalarının devam ettiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: İHA