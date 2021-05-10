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Kırıkkale'de yabancı uyruklu kişi karantinadan kaçtı

Kırıkkale'de durumu riskli olduğu için karantinada tutulan Pakistan uyruklu kişi öğrenci yurdundan kaçmasının ardından yakalandı.

Kırıkkale'de yabancı uyruklu kişi karantinadan kaçtı

M.A, dün HES kodu sorgulamasında durumunun riskli çıkması üzerine Yahşihan ilçesinde bulunan Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı öğrenci yurduna götürülerek karantinaya alındı.

M.A'nın sabah saatlerinde yurttan kaçtığını fark eden görevliler, durumu kontrol noktalarındaki ekiplere bildirdi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kırıkkale-Ankara kara yolundaki kontrol noktasında yaptığı uygulama sırasında M.A'yı yakaladı.

İl Salgın Denetim Merkezi ekiplerince karantina kurallarını ihlalden 4 bin 50 lira para cezası yazılan M.A, yeniden yurda götürüldü.

KAYNAK: ANADOLU AJANSI

Kırıkkale'de yabancı uyruklu kişi karantinadan kaçtı

Kırıkkale'de yabancı uyruklu kişi karantinadan kaçtı

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