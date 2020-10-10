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  3. Kırıkkale'den sonra İzmir! Sahte içki 4 kişiyi hayattan kopardı

Kırıkkale'den sonra İzmir! Sahte içki 4 kişiyi hayattan kopardı

İzmir'de sahte içki zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alınan 18 kişiden 4'ü hayatını kaybetti.

Kırıkkale'den sonra İzmir! Sahte içki 4 kişiyi hayattan kopardı

Kırıkkale'de 7 kişinin sahte içki kullanmasından dolayı ölmesinin ardından bu kez İzmir'den ölümler yaşandı. Dün metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle başvurdukları Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakıma alınan Mustafa Maya, Aydın Göksoy ve Hasan Çetinesen ile İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören Adem Güneş kurtarılamadı.

Hayatını kaybedenlerin cenazeleri otopsi işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

NE OLMUŞTU?

Konak, Karabağlar, Gaziemir ve Bayraklı ilçelerinde zehirlendiklerini belirten 18 kişi hastanelere başvurmuş ve  7'si yoğun bakıma alınmıştı. 

Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 5 iş yeri, 1 depo ve 1 ikamete operasyon düzenlenmiş, 10 şüpheli gözaltına alınmıştı.

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Tayfun Altuntaş
Editör


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