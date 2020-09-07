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  3. Kırıkkale'nin neyi meşhur? Kırıkkale'de ne yenir? Gezilecek yerler...

Kırıkkale'nin neyi meşhur? Kırıkkale'de ne yenir? Gezilecek yerler...

İç Anadolu Bölgesinde bulunan Kırıkkale, konumu itibarıyla birçok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Peki, Kırıkkale'nin neyi meşhur? Kırıkkale'de ne yenir? Gezilecek yerler... Detaylar haberimizde...

Kırıkkale'nin neyi meşhur? Kırıkkale'de ne yenir? Gezilecek yerler...

İç Anadolu'nun kalabalık şehirlerinden birisi olan Kırıkkale, birçok medeniyete ev sahipliği yapmasıyla oldukça geniş bir kültüre sahiptir. Yöresel lezzetleriyle de adından söz ettiren Kırıkkale'nin neyi meşhur?Kırıkkale'de ne yenir? Gezilecek yerler... Detaylar haberimizde... 

KIRIKKALE'NİN NEYİ MEŞHUR? KIRIKKALE'DE NE YENİR? 

Kırıkkale'nin neyi meşhur? Kırıkkale'de ne yenir? Gezilecek yerler...6

Un Tarhanası

Yapımı oldukça zahmetli olan Un Tarhanası, Kırıkkale'de en çok tercih edilen yiyeceklerin başında geliyor. 

Kırıkkale'nin neyi meşhur? Kırıkkale'de ne yenir? Gezilecek yerler...

Sızgıt

Sızgıt, et parçalarının etin yağı ile kavrulması ve kurutulmasıyla yapılmaktadır. Şehre gittiğinizde kesinlikle yemenizi tavsiye ederiz.

Kırıkkale'nin neyi meşhur? Kırıkkale'de ne yenir? Gezilecek yerler...

Madımak

Bulgur, et, salça ve madımak ile yapılan Madımak yemeği, adını Kırıkkale'nin dışarısına çıkarmış önemli bir lezzettir.

Kırıkkale'nin neyi meşhur? Kırıkkale'de ne yenir? Gezilecek yerler...

Kömbe

Kahvaltılarda tercih edilen Kömbe, bölgenin en çok bilinen hamur işlerindendir. 

KIRIKKALE'DE GEZİLECEK YERLER

Kırıkkale'nin neyi meşhur? Kırıkkale'de ne yenir? Gezilecek yerler...

Koçubaba Türbesi

Cami ve türbe’nin tarihi 15. yüzyıla dayanmakta. Türbenin mimari özellikleri ise sekizgen planlı ve sivri bir külahla örtülü olması. Türbe, Balışeyh İlçesinin Koçubaba Köyünde yer almakta.

Kırıkkale'nin neyi meşhur? Kırıkkale'de ne yenir? Gezilecek yerler...

Karaahmetli Tabiat Parkı

Özellikle hafta sonu yerel halk tarafından sıklıkla ziyaret edilen bir yer. Kırıkkale’de piknik yapılacak yerler arasında yer alan tabiat parkı, Kapulukaya Baraj Gölü’nün kıyısında bulunmakta. Kırıkkale gezi rehberi listeniz için şehri keşfederken burada piknik yaparak, dinlenebilirsiniz.

Kırıkkale'nin neyi meşhur? Kırıkkale'de ne yenir? Gezilecek yerler...

Sulu Mağara

Erken Hıristiyanlık döneminde yapılmış taş geçitlere sahip.

Onur Çelik
Spor Editörü


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