Kiril Despodov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kiril Despodov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Kiril Despodov kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Kiril Despodov ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Kiril Despodov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kiril Despodov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Kiril Despodov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kiril Despodov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kiril Despodov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kiril Despodov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kiril Despodov 11 Kasım 1996 tarihinde Kresna şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Кирил Десподов şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kiril Despodov Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Select Sports Management LLC yapmaktadır. Kiril Despodov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ludogorets Razgrad futbol takımında oynamaktadır. Ludogorets Razgrad takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Kiril Despodov'nin Ludogorets Razgrad ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Kiril Despodov Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/despodov32/

Kiril Despodov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kiril Despodov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 3.70 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 4.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Kiril Despodov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kiril Despodov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında Litex Lovech

1 Temmuz 2016 yılında CSKA-Sofia

30 Ocak 2019 yılında Cagliari

2 Eylül 2019 yılında Sturm Graz

31 Temmuz 2020 yılında Cagliari

5 Ekim 2020 yılında Ludogorets

30 Haziran 2021 yılında Cagliari

1 Temmuz 2021 yılında Ludogorets

Kiril Despodov kimdir

Kiril Despodov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kiril Despodov şuan Ludogorets Razgrad takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FC Litex Lovetch (-12/2012)

Kiril Despodov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Bulgaristan takımında 11 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 35 maçta 9 gol atmıştır.

Bulgaristan U21 takımında 7 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 7 gol atmıştır.

Bulgaristan U19 takımında 9 numaralı formasıyla 2 Kasım 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 14 maçta 8 gol atmıştır.

Bulgaristan U17 takımında 9 numaralı formasıyla 20 Mart 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 16 maçta 21 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Kiril Despodov nereli

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