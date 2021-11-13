Kiril ne demek, TDK'ya göre Kiril kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Kiril ne demek? Kiril TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi Kiril kelimesi. Peki Kiril ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Kiril nedir, Kiril kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

KİRİL NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Kiril kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Kiril kelimesi Cyrill kökenlidir.

TDK'ya göre Kiril kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Kiril alfabesi



KİRİL KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER

- Kiril alfabesi

