Kiril Yanakiev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kiril Yanakiev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kiril Yanakiev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kiril Yanakiev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kiril Yanakiev 28 Ocak 2001 tarihinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Кирил Григоров Янакиев şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kiril Yanakiev Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Kiril Yanakiev, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sportist Svoge futbol takımında oynamaktadır. Sportist Svoge takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Kiril Yanakiev'nin Sportist Svoge ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Kiril Yanakiev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kiril Yanakiev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kiril Yanakiev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kiril Yanakiev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Sportist Svoge

Kiril Yanakiev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kiril Yanakiev şuan Sportist Svoge takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

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