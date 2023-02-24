Kirill Aloyan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kirill Aloyan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kirill Aloyan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kirill Aloyan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kirill Aloyan 22 Ocak 1999 tarihinde St. Petersburg şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Rusya,Ermenistan uyrukludur.Gerçek adı da Алоян Кирилл Олегович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kirill Aloyan Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Kirill Aloyan, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Zvijezda Gradacac futbol takımında oynamaktadır. NK Zvijezda Gradacac takımına 5 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Kirill Aloyan'nin NK Zvijezda Gradacac ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Kirill Aloyan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kirill Aloyan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kirill Aloyan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kirill Aloyan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

30 Mart 2017 yılında Zenit II

20 Ağustos 2019 yılında Alashkert

17 Şubat 2020 yılında Enisey

11 Eylül 2020 yılında FK Slutsk

19 Şubat 2021 yılında Rodina Moscow

22 Temmuz 2021 yılında Dinamo Bryansk

30 Haziran 2022 yılında Rodina Moscow

5 Eylül 2022 yılında Zvijezda G.

Kirill Aloyan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kirill Aloyan şuan NK Zvijezda Gradacac takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

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