Kirill Antonov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kirill Antonov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kirill Antonov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kirill Antonov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kirill Antonov 11 Nisan 2003 tarihinde Burlington, New Jersey şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Estonya,Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.Gerçek adı da Kirill Aleksandr Antonov şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kirill Antonov Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini XI Sport Management yapmaktadır. Kirill Antonov, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kulüpsüz futbol takımında oynamaktadır. Kulüpsüz takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Kirill Antonov'nin Kulüpsüz ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Kirill Antonov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kirill Antonov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kirill Antonov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kirill Antonov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Harju JK

1 Ocak 2020 yılında Kalju FC

1 Ocak 2021 yılında Kalju FC U19

12 Mayıs 2021 yılında Orange County

22 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

12 Eylül 2021 yılında Nomme United

1 Ocak 2022 yılında Harju JK

1 Ocak 2023 yılında Kulüpsüz

Kirill Antonov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kirill Antonov şuan Kulüpsüz takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Kirill Antonov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Harju JK, Nõmme Kalju FC

Estonya U19 takımında 5 numaralı formasıyla 5 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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