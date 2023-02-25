Kirill Chernook kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kirill Chernook Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Kirill Chernook kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Kirill Chernook ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Kirill Chernook kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kirill Chernook Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Kirill Chernook kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kirill Chernook Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kirill Chernook adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kirill Chernook Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kirill Chernook 2 Ocak 2003 tarihinde Verkhnedvinsk şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Черноок Кирилл Игоревич şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kirill Chernook Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aleksandr Perepechko yapmaktadır. Kirill Chernook, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Minsk futbol takımında oynamaktadır. FK Minsk takımına 31 Mart 2022 tarihinde katılmıştır. Kirill Chernook'nin FK Minsk ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Kirill Chernook Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/chernoooook.7/?hl=ru

Kirill Chernook Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kirill Chernook isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Kirill Chernook Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kirill Chernook futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında Dynamo Brest II

1 Ocak 2021 yılında Rukh

31 Mart 2022 yılında FK Minsk

Kirill Chernook kimdir

Kirill Chernook Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kirill Chernook şuan FK Minsk takımında oynamakta ve 78 numaralı formayı giymektedir.

Kirill Chernook Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Belarus U21 takımında 23 numaralı formasıyla 21 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Belarus U19 takımında 16 numaralı formasıyla 2 Haziran 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Belarus U17 takımında 21 numaralı formasıyla 30 Ağustos 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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Kirill Chernook nereli

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