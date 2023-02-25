Kirill Ermakovich kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kirill Ermakovich Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Kirill Ermakovich kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Kirill Ermakovich ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Kirill Ermakovich kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kirill Ermakovich Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Kirill Ermakovich kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kirill Ermakovich Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kirill Ermakovich adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kirill Ermakovich Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kirill Ermakovich 11 Ocak 1999 tarihinde Minsk şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Ермакович Кирилл Александрович şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kirill Ermakovich Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Kirill Ermakovich, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Gomel futbol takımında oynamaktadır. FK Gomel takımına 17 Mart 2022 tarihinde katılmıştır. Kirill Ermakovich'nin FK Gomel ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Kirill Ermakovich Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/ermakovich8/

Kirill Ermakovich Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kirill Ermakovich isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Kirill Ermakovich Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kirill Ermakovich futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında Akad. Krasnodar

1 Temmuz 2016 yılında BATE II

12 Nisan 2019 yılında Belshina

31 Aralık 2019 yılında BATE II

5 Şubat 2020 yılında Gomel

1 Ağustos 2020 yılında Krumkachi

29 Ocak 2021 yılında Vitebsk

17 Mart 2022 yılında Gomel

Kirill Ermakovich kimdir

Kirill Ermakovich Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kirill Ermakovich şuan FK Gomel takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

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Kirill Ermakovich nereli

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