Kirill Glushchenkov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kirill Glushchenkov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kirill Glushchenkov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kirill Glushchenkov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kirill Glushchenkov 5 Şubat 2000 tarihinde Stavropol şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Глущенков Кирилл Юрьевич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kirill Glushchenkov Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Kirill Glushchenkov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Torpedo-BelAZ Zhodino futbol takımında oynamaktadır. Torpedo-BelAZ Zhodino takımına 9 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Kirill Glushchenkov'nin Torpedo-BelAZ Zhodino ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Kirill Glushchenkov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kirill Glushchenkov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kirill Glushchenkov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kirill Glushchenkov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

22 Şubat 2018 yılında Dinamo M II

11 Ocak 2020 yılında Fakel Voronezh

5 Mart 2021 yılında Isloch

9 Ocak 2023 yılında Torpedo Zhodino

Kirill Glushchenkov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kirill Glushchenkov şuan Torpedo-BelAZ Zhodino takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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