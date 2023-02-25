Kirill Gomanov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kirill Gomanov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kirill Gomanov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kirill Gomanov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kirill Gomanov 17 Şubat 2005 tarihinde Vitebsk şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Гоманов Кирилл Александрович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kirill Gomanov Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Chin International Consultancy yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Isloch Minsk Region futbol takımında oynamaktadır. Isloch Minsk Region takımına 1 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Kirill Gomanov'nin Isloch Minsk Region ile sözleşmesi 31 Temmuz 2024 tarihinde bitmektedir.

Kirill Gomanov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kirill Gomanov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kirill Gomanov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kirill Gomanov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında Rukh Brest U17

1 Ağustos 2022 yılında Isloch

Kirill Gomanov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kirill Gomanov şuan Isloch Minsk Region takımında oynamakta ve 80 numaralı formayı giymektedir.

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