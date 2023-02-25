Kirill Grinyuk kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kirill Grinyuk Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kirill Grinyuk adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Kirill Grinyuk Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Kirill Grinyuk 22 Şubat 2003 tarihinde doğmuştur. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Гринюк Кирилл Николаевич şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Kirill Grinyuk Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Shakhter Petrikov futbol takımında oynamaktadır. Shakhter Petrikov takımına 1 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Kirill Grinyuk'nin Shakhter Petrikov ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.
Kirill Grinyuk Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Kirill Grinyuk futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2020 yılında Energetik U19
1 Ocak 2021 yılında Soligorsk II
1 Temmuz 2021 yılında Soligorsk U19
16 Nisan 2022 yılında Soligorsk II
1 Şubat 2023 yılında Shakhter
Kirill Grinyuk Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Kirill Grinyuk şuan Shakhter Petrikov takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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