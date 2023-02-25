Kirill Gusev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kirill Gusev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kirill Gusev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kirill Gusev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kirill Gusev 6 Nisan 1999 tarihinde Mogilev şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Гусев Кирилл Игоревич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kirill Gusev Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Vitali Kuzniatsou yapmaktadır. Kirill Gusev, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dnepr Mogilev futbol takımında oynamaktadır. Dnepr Mogilev takımına 22 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Kirill Gusev'nin Dnepr Mogilev ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Kirill Gusev Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/_kirill_gusev/

Kirill Gusev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kirill Gusev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kirill Gusev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kirill Gusev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Dnyapro II

22 Ocak 2020 yılında Dnepr Mogilev

14 Temmuz 2021 yılında Slonim

31 Aralık 2021 yılında Dnepr Mogilev

Kirill Gusev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kirill Gusev şuan Dnepr Mogilev takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

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