Kirill Karpenko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kirill Karpenko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kirill Karpenko adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kirill Karpenko Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kirill Karpenko 7 Şubat 1999 tarihinde Grodno şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Карпенко Кирилл Владимирович şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kirill Karpenko Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Slonim 2017 futbol takımında oynamaktadır. FK Slonim 2017 takımına 25 Mart 2022 tarihinde katılmıştır. Kirill Karpenko'nin FK Slonim 2017 ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Kirill Karpenko Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kirill Karpenko isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Kirill Karpenko Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kirill Karpenko futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında Neman II

1 Ocak 2021 yılında ZhKKh Grodno

25 Mart 2022 yılında Slonim

Kirill Karpenko Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kirill Karpenko şuan FK Slonim 2017 takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.