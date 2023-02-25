Kirill Karpov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kirill Karpov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kirill Karpov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kirill Karpov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kirill Karpov 28 Şubat 1997 tarihinde Koryazhma, Arkhangelsk Region şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Карпов Кирилл Анатольевич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kirill Karpov Defans mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TheSPORTON yapmaktadır. Kirill Karpov, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Molodechno futbol takımında oynamaktadır. FK Molodechno takımına 8 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Kirill Karpov'nin FK Molodechno ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Kirill Karpov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kirill Karpov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kirill Karpov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kirill Karpov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında Shinnik Yaroslav

1 Temmuz 2017 yılında Shinnik Yaroslav

1 Temmuz 2018 yılında Shinnik Yaroslav

1 Mart 2019 yılında Orsha

31 Temmuz 2019 yılında Volga Uljanovsk

11 Şubat 2020 yılında FK Lida

30 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

12 Ekim 2021 yılında Yevpatoria

1 Nisan 2022 yılında FK Lida

8 Şubat 2023 yılında Molodechno

Kirill Karpov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kirill Karpov şuan FK Molodechno takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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