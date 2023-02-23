Kirill Kirilenko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kirill Kirilenko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kirill Kirilenko adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kirill Kirilenko Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kirill Kirilenko 8 Ekim 2000 tarihinde Minsk şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Кириленко Кирилл Олегович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kirill Kirilenko Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ProStar yapmaktadır. Kirill Kirilenko, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

ACS FC Brasov Steagu Renaste futbol takımında oynamaktadır. ACS FC Brasov Steagu Renaste takımına 29 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Kirill Kirilenko'nin ACS FC Brasov Steagu Renaste ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Kirill Kirilenko Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

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http://www.instagram.com/kirilenko_kirill7/

Kirill Kirilenko Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kirill Kirilenko isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Kirill Kirilenko Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kirill Kirilenko futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

2 Nisan 2017 yılında Dynamo Brest II

1 Ocak 2018 yılında Dynamo Brest

29 Mart 2019 yılında BATE II

30 Temmuz 2019 yılında Karpaty

28 Temmuz 2020 yılında Olimpik Donetsk

14 Şubat 2021 yılında Torpedo Zhodino

29 Temmuz 2022 yılında FC Brasov-SR

Kirill Kirilenko Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kirill Kirilenko şuan ACS FC Brasov Steagu Renaste takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

Kirill Kirilenko Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Belarus U21 takımında 19 numaralı formasıyla 10 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Belarus U19 takımında 17 numaralı formasıyla 8 Ağustos 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 0 gol atmıştır.

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