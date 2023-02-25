Kirill Kirkitskiy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kirill Kirkitskiy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kirill Kirkitskiy adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kirill Kirkitskiy Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kirill Kirkitskiy 25 Ocak 2002 tarihinde Grodno şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Киркицкий Кирилл Андреевич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kirill Kirkitskiy Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Slonim 2017 futbol takımında oynamaktadır. FK Slonim 2017 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Kirill Kirkitskiy'nin FK Slonim 2017 ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Kirill Kirkitskiy Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kirill Kirkitskiy isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kirill Kirkitskiy Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kirill Kirkitskiy futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında FK Minsk II

1 Ocak 2021 yılında Kulüpsüz

5 Ağustos 2021 yılında Slonim

1 Ocak 2022 yılında BGU Minsk II

1 Temmuz 2022 yılında Slonim

Kirill Kirkitskiy Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kirill Kirkitskiy şuan FK Slonim 2017 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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