Kirill Kovalevich kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kirill Kovalevich Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kirill Kovalevich adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Kirill Kovalevich Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Kirill Kovalevich 30 Kasım 2004 tarihinde doğmuştur. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Ковалевич Кирилл Владимирович şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Kirill Kovalevich Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Volna Pinsk futbol takımında oynamaktadır. Volna Pinsk takımına 23 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Kirill Kovalevich'nin Volna Pinsk ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.
Kirill Kovalevich Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Kirill Kovalevich futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
22 Ağustos 2021 yılında Stanles Pinsk
23 Ocak 2023 yılında Volna Pinsk
Kirill Kovalevich Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Kirill Kovalevich şuan Volna Pinsk takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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