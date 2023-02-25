Kirill Kovalevich kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kirill Kovalevich Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Kirill Kovalevich kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Kirill Kovalevich ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.