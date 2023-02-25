Kirill Kovalyuk kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kirill Kovalyuk Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kirill Kovalyuk adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kirill Kovalyuk Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kirill Kovalyuk 19 Eylül 2003 tarihinde Brest şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Ковалюк Кирилл Сергеевич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kirill Kovalyuk Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Trident Consulting yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dynamo Brest futbol takımında oynamaktadır. Dynamo Brest takımına 15 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Kirill Kovalyuk'nin Dynamo Brest ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Kirill Kovalyuk Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kirill Kovalyuk isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kirill Kovalyuk Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kirill Kovalyuk futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında Dynamo Brest II

22 Nisan 2021 yılında FK Malorita

18 Mart 2022 yılında FK Slutsk

15 Temmuz 2022 yılında Dynamo Brest

Kirill Kovalyuk Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kirill Kovalyuk şuan Dynamo Brest takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

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