Kirill Polkhovskiy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kirill Polkhovskiy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kirill Polkhovskiy adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kirill Polkhovskiy Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kirill Polkhovskiy 9 Ocak 2002 tarihinde Pinsk şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Полховский Кирилл Юрьевич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kirill Polkhovskiy Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Pobortseva Yanina yapmaktadır. Kirill Polkhovskiy, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Volna Pinsk futbol takımında oynamaktadır. Volna Pinsk takımına 13 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Kirill Polkhovskiy'nin Volna Pinsk ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Kirill Polkhovskiy Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/polkhovskiy/?hl=ru

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Kirill Polkhovskiy Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kirill Polkhovskiy isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Kirill Polkhovskiy Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kirill Polkhovskiy futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında FK Malorita

1 Ocak 2021 yılında ara verdi

18 Mayıs 2022 yılında FK Malorita

13 Temmuz 2022 yılında Volna Pinsk

Kirill Polkhovskiy Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kirill Polkhovskiy şuan Volna Pinsk takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

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