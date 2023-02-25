Kirill Premudrov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kirill Premudrov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kirill Premudrov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kirill Premudrov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kirill Premudrov 11 Haziran 1992 tarihinde Brest şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Премудров Кирилл Александрович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kirill Premudrov Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Kirill Premudrov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Torpedo-BelAZ Zhodino futbol takımında oynamaktadır. Torpedo-BelAZ Zhodino takımına 17 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Kirill Premudrov'nin Torpedo-BelAZ Zhodino ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Kirill Premudrov Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/premudrovkirill/

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Kirill Premudrov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kirill Premudrov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Kirill Premudrov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kirill Premudrov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Dinamo Brest

1 Temmuz 2015 yılında Dinamo Minsk

1 Temmuz 2017 yılında Dynamo Brest

31 Temmuz 2018 yılında Luch

31 Aralık 2018 yılında Dynamo Brest

17 Ocak 2019 yılında Torpedo Zhodino

Kirill Premudrov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kirill Premudrov şuan Torpedo-BelAZ Zhodino takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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