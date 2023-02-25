Kirill Rodionov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kirill Rodionov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kirill Rodionov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kirill Rodionov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kirill Rodionov 9 Mayıs 2000 tarihinde Minsk şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Родионов Кирилл Максимович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kirill Rodionov Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aleksandr Perepechko yapmaktadır. Kirill Rodionov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Isloch Minsk Region futbol takımında oynamaktadır. Isloch Minsk Region takımına 18 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Kirill Rodionov'nin Isloch Minsk Region ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Kirill Rodionov Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/k.rodionov_17/?hl=ru

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Kirill Rodionov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kirill Rodionov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Kirill Rodionov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kirill Rodionov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Dinamo Minsk II

9 Temmuz 2020 yılında Smolevichi

31 Aralık 2020 yılında Dinamo Minsk II

11 Mart 2021 yılında Belshina

31 Aralık 2022 yılında Dinamo Minsk II

18 Ocak 2023 yılında Isloch

31 Aralık 2023 yılında Dinamo Minsk II

Kirill Rodionov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kirill Rodionov şuan Isloch Minsk Region takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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