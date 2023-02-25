Kirill Shevchenko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kirill Shevchenko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kirill Shevchenko adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kirill Shevchenko Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kirill Shevchenko 26 Şubat 2002 tarihinde Dobrush şehrinde doğmuştur. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Шевченко Кирилл Викторович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kirill Shevchenko Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Gomel futbol takımında oynamaktadır. FK Gomel takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Kirill Shevchenko'nin FK Gomel ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Kirill Shevchenko Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kirill Shevchenko isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kirill Shevchenko Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kirill Shevchenko futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Gomel II

1 Temmuz 2022 yılında Gomel

Kirill Shevchenko Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kirill Shevchenko şuan FK Gomel takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

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