Kirill Sidorenko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kirill Sidorenko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kirill Sidorenko adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kirill Sidorenko Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kirill Sidorenko 25 Ağustos 1995 tarihinde Mogilev şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Сидоренко Кирилл Андреевич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kirill Sidorenko Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MAGIC Sports Promotion yapmaktadır. Kirill Sidorenko, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dynamo Brest futbol takımında oynamaktadır. Dynamo Brest takımına 13 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Kirill Sidorenko'nin Dynamo Brest ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Kirill Sidorenko Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/kirya_sid89/

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Kirill Sidorenko Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kirill Sidorenko isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Kirill Sidorenko Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kirill Sidorenko futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında Amkar U19

2 Eylül 2013 yılında Amkar II

19 Ağustos 2014 yılında Vitebsk

31 Aralık 2014 yılında Amkar II

1 Ocak 2015 yılında Svetlogorsk

31 Aralık 2015 yılında Amkar II

1 Ocak 2016 yılında Vitebsk

31 Temmuz 2016 yılında Smolevichi

31 Aralık 2016 yılında Vitebsk

1 Ocak 2017 yılında Lokomotiv Gomel

24 Temmuz 2018 yılında Belshina

1 Ocak 2019 yılında Isloch

7 Mart 2019 yılında Belshina

31 Aralık 2019 yılında Isloch

21 Ocak 2020 yılında Dnepr Mogilev

28 Ocak 2022 yılında Qyzyljar

31 Mart 2022 yılında Kaysar

13 Ocak 2023 yılında Dynamo Brest

Kirill Sidorenko Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kirill Sidorenko şuan Dynamo Brest takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Kirill Sidorenko Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Belarus U19 takımında 9 numaralı formasıyla 12 Ağustos 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 1 gol atmıştır.

Belarus U18 takımında 9 numaralı formasıyla 8 Ocak 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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