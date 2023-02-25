Kirill Tsepenkov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kirill Tsepenkov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kirill Tsepenkov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kirill Tsepenkov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kirill Tsepenkov 8 Temmuz 2004 tarihinde Shklov şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Цепенков Кирилл Михайлович şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kirill Tsepenkov Forvet - Forvet Arkası mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Kirill Tsepenkov, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dynamo Brest futbol takımında oynamaktadır. Dynamo Brest takımına 26 Nisan 2022 tarihinde katılmıştır. Kirill Tsepenkov'nin Dynamo Brest ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Kirill Tsepenkov Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/kirya1099/?hl=ru

Haberin Devamı

Kirill Tsepenkov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kirill Tsepenkov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

Kirill Tsepenkov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kirill Tsepenkov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Rukh

26 Nisan 2022 yılında Dynamo Brest

Kirill Tsepenkov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kirill Tsepenkov şuan Dynamo Brest takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Kirill Tsepenkov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Belarus U19 takımında 10 numaralı formasıyla 11 Haziran 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.