Kirill Vergeichik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kirill Vergeichik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kirill Vergeichik adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Kirill Vergeichik Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Kirill Vergeichik 23 Ağustos 1991 tarihinde Minsk şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Вергейчик Кирилл Юрьевич şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Kirill Vergeichik Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aleksandr Perepechko yapmaktadır. Kirill Vergeichik, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FK Slutsk futbol takımında oynamaktadır. FK Slutsk takımına 4 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Kirill Vergeichik'nin FK Slutsk ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Kirill Vergeichik Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Kirill Vergeichik isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.
Kirill Vergeichik Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?
Kirill Vergeichik futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2011 yılında Soligorsk
9 Ağustos 2012 yılında Torpedo Zhodino
31 Aralık 2012 yılında Soligorsk
28 Mart 2014 yılında Dynamo Brest
22 Aralık 2014 yılında Soligorsk
30 Mart 2016 yılında Neman Grodno
3 Ağustos 2016 yılında Vitebsk
11 Ocak 2019 yılında Dinamo Minsk
23 Eylül 2020 yılında Vitebsk
31 Aralık 2020 yılında Dinamo Minsk
4 Şubat 2021 yılında FK Slutsk
Kirill Vergeichik Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Kirill Vergeichik şuan FK Slutsk takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.
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