Kirill Vinogradov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kirill Vinogradov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kirill Vinogradov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kirill Vinogradov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kirill Vinogradov 5 Haziran 1992 tarihinde Tallinn şehrinde doğmuştur. Estonya,Rusya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kirill Vinogradov Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Kirill Vinogradov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kulüpsüz futbol takımında oynamaktadır. Kulüpsüz takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Kirill Vinogradov'nin Kulüpsüz ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Kirill Vinogradov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kirill Vinogradov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kirill Vinogradov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kirill Vinogradov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2010 yılında Kivioli FC

31 Aralık 2010 yılında FC Puuma

1 Ocak 2016 yılında TJK Legion

2 Mart 2021 yılında Maardu LM

7 Mart 2022 yılında Harju JK

1 Ocak 2023 yılında Kulüpsüz

Kirill Vinogradov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kirill Vinogradov şuan Kulüpsüz takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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