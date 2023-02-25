Kirill Yashchenko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kirill Yashchenko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Kirill Yashchenko kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Kirill Yashchenko ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.