Kirill Yashchenko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kirill Yashchenko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kirill Yashchenko adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Kirill Yashchenko Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Kirill Yashchenko 20 Mart 1994 tarihinde Gomel şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Ященко Кирилл Владимирович şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Kirill Yashchenko Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Kirill Yashchenko, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Bumprom Gomel futbol takımında oynamaktadır. Bumprom Gomel takımına 1 Ocak 2018 tarihinde katılmıştır. Kirill Yashchenko'nin Bumprom Gomel ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Kirill Yashchenko Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?
http://www.instagram.com/kirill__yaschenko/
Kirill Yashchenko Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Kirill Yashchenko futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2017 yılında Batki Gomel
1 Ocak 2018 yılında Bumprom
Kirill Yashchenko Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Kirill Yashchenko şuan Bumprom Gomel takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.
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