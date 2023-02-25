Kirill Zabelin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kirill Zabelin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Kirill Zabelin kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Kirill Zabelin ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Kirill Zabelin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kirill Zabelin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Kirill Zabelin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kirill Zabelin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kirill Zabelin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kirill Zabelin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kirill Zabelin 22 Haziran 2002 tarihinde Lida şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Забелин Кирилл Олегович şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kirill Zabelin Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FootballSpace yapmaktadır. Kirill Zabelin, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Minsk futbol takımında oynamaktadır. FK Minsk takımına 30 Mart 2022 tarihinde katılmıştır. Kirill Zabelin'nin FK Minsk ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Kirill Zabelin Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/k.zabelin18

Kirill Zabelin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kirill Zabelin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

Kirill Zabelin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kirill Zabelin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

2 Eylül 2019 yılında Dinamo Minsk II

30 Mart 2022 yılında FK Minsk

31 Mart 2022 yılında FK Lida

31 Aralık 2022 yılında FK Minsk

Kirill Zabelin kimdir

Kirill Zabelin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kirill Zabelin şuan FK Minsk takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Kirill Zabelin nereli

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