Kirill Zinovich kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kirill Zinovich Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kirill Zinovich adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kirill Zinovich Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kirill Zinovich 5 Mart 2003 tarihinde Minsk şehrinde doğmuştur. 1,94 m boyundadır. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Зинович Кирилл Александрович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kirill Zinovich Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Kirill Zinovich, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Vitória Guimarães SC B B futbol takımında oynamaktadır. Vitória Guimarães SC B B takımına 1 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Kirill Zinovich'nin Vitória Guimarães SC B B ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Kirill Zinovich Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kirill Zinovich isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kirill Zinovich Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kirill Zinovich futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında FK Minsk II

1 Temmuz 2020 yılında FK Minsk

2 Temmuz 2021 yılında Loko Moskova

1 Eylül 2022 yılında Guimarães B

Kirill Zinovich Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kirill Zinovich şuan Vitória Guimarães SC B B takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Kirill Zinovich Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Belarus U21 takımında 10 numaralı formasıyla 2 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 16 maçta 2 gol atmıştır.

Belarus U19 takımında 9 numaralı formasıyla 6 Ekim 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 1 gol atmıştır.

Belarus U17 takımında 9 numaralı formasıyla 29 Ağustos 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 3 gol atmıştır.

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