'Kırılmaz Türk mermeri' dünya piyasasına sunulacak

AFYONKARAHİSAR'da inşaat sektöründe faaliyet gösteren iş insanı Kadir Sayın'ın Muğla'da çalıştırdığı maden ocağından çıkarılan mermerin kırılmadığı fark edildi. Sayın, "kırılmaz Türk mermeri" adıyla dünya piyasasına sunmaya hazırlandıkları ürün için patent çalışmalarını yürüttüklerini söyledi.

Afyonkarahisar'ın önemli gelir kaynakları arasında yer alan mermer Türkiye ekonomisine de katkı sağlıyor. Sektörde dünyada da önemli yere sahip Afyonkarahisar, bu kez "kırılmaz Türk mermeri" adlı ürünü piyasaya sunmaya hazırlanıyor. Uzun süredir inşaat sektöründe faaliyet gösteren iş insanı Kadir Sayın'ın Muğla'nın Yılanlı Dağı bölgesinde açtığı maden ocağından çıkarılan mermerin kırılmaz özellikte olduğu fark edildi.

KIRILMADIĞINI MÜŞTERİ FARK ETTİ

Herhangi bir işlem yapılmadan, ocaktan çıkarıldığı gibi belirli ölçülerde kesilerek satışa sunulan mermerin kırılmaz özelliğini bir müşteri fark etti. Mermeri yere bırakarak test yapan müşteri çektiği videoyu Sayın'a gönderdi. Müşterisi sayesinde mermerin kırılmadığını gören, benzer testleri kendisi de yapan Kadir Sayın, patent başvurusu çalışmalarının yürütüldüğü ürünü "kırılmaz Türk mermeri" adıyla dünya piyasasına sunma hazırlığı yapıyor.

DOĞAL HALİYLE KIRILMAYAN BİR TAŞ

Kadir Sayın, kırılmaz Türk mermerini piyasaya sürerek ülke ekonomisine döviz girdisi sağlamak istediklerini belirterek, "Biz normalde inşaat sektöründeyiz ve belli bir ivme katettik. Daha sonra mermerle alakalı girişimimiz oldu. Bununla ilgili Ar-Ge'miz gerçekleşti ve üretime başladık. Üretimle beraberinde bakılan şu oldu ki; mermerin İtalya mermeriyle muadil bir taş olduğu, bununla ilgili sağlamlığı, epoksi file istemediği ve kırılmayan bir Türk taşı oluştuğunu gördük. Bunu hem kendi Ar-Ge'lerimizi yaparken hem de bir müşterimizin bununla alakalı tespitinden dolayı, bu yol haritası ile kırılmayan, 1 santim kalınlığında, epoksi filesi olmayan, doğal haliyle bu malzemenin sağlamlığıyla kırılmayan bir Türk taşı olduğunu gördük. Bununla alakalı da ülke ekonomisine katkı noktasında döviz girdisinin sağlanması anlamında efor ve çaba sarf etmekteyiz" dedi.

'TAŞ GİBİ MERMER'

Satış yaptığı müşterisinin mermerle ilgili yaptığı testi cep telefonuna videoyla kaydederek kendisine gönderdiğini aktaran Sayın, şunları söyledi:

"Müşterimiz mermerle ilgili test yaptığında "Taş gibi derler ya halbuki doğru doğal taş aslında. Taş gibi mermer" diyerek esprili bir video çekmiş. Bu videoda da 1 santim kalınlığında, 61 santime 120 santim ebadındaki mermeri yere bırakıyor. Kendisi videoya çekmiş kendi showroom'unda. Daha sonra videoyu bize gönderdi. O müşterimiz şunu da yaptı; işi biraz abartarak ve kırılana kadar gideceğini, ebadı büyüteceğini söyledi. Bundan sonra 30 santim eninde, 1 metre 80 santim boyunda bir mermerle de deney yaptı ve kırılmadı. Mermeri kırana kadar gideceğini söyledi. Biz de hodri meydan dedik."

'DÜNYAYA PAZARLAMIŞ OLACAĞIZ'

Diğer ürünlere oranla mermerin dayanıklı olduğuna vurgu yapan Kadir Sayın, şöyle dedi:

"Kırılmayan Türk mermeri adı altında bir deney yapıldı veya yapılmadı bilmiyoruz. Ama bununla ilgili keşfettiğimiz olay, sağlamlığı ve 1 santim düzeyinde bakıldığında seramik fayans ile karşılaştırıldığında doğal taş olarak kırılmaz Türk mermeri diye dünyaya inşallah bunu pazarlamış olacağız."

'DİREKT DOĞADAN ÇIKTIĞI ŞEKLİYLE KESİYORUZ'

Firmanın Pazarlama ve Satış Müdürü Ayşegül Mutlu da kırılmaz Türk mermerinin dünyaya ve sektöre yeni açılacak bir marka olduğunu kaydetti. Mutlu, şöyle konuştu:

"Mermerimiz yeni doğmuş bir bebek. Türkiye, dünyaya ve sektöre yeni açılacak bir marka olarak ilan etmek istiyoruz. Mermerimiz aslında dünya markası olan İtalya markasının Türkiye'deki tek muadili. Başka alternatifi yok. Kristal yapısı sıkı, dinamikleşmiş ve mermere dönüşmüş bir yapıda. Sağlam ve disiplinli seleksiyonda. Çok yakın bir zamanda dünya pazarlarında ismi duyulacak ve yeniden marka olacak yeni bir Türk taşı. Mermer direkt doğadan çıktığı şekliyle ham madde olarak kesiyoruz, cilalıyoruz ve paketleyerek gönderiyoruz. Bütün dünyaya bu türde pazarlamaya düşünüyoruz. Sağlam bir taş. Herhangi bir sağlamlaştırma, epoksi file uygulanmıyor. İnce yapılıyor, 1 santim. Büyük ölçülerde de çalışılabiliyor. Örneğin 100x100, 120x120. Herhangi bir sağlamlaşma olmadan kırılmayacak bir şekilde elde edebiliyoruz."

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DHA