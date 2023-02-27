Kirils Artjomovs kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kirils Artjomovs Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Kirils Artjomovs kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Kirils Artjomovs ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.