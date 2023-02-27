Kirils Artjomovs kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kirils Artjomovs Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kirils Artjomovs adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Kirils Artjomovs Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Kirils Artjomovs 9 Mayıs 2006 tarihinde doğmuştur. Letonya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Kirils Artjomovs Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
SK Super Nova futbol takımında oynamaktadır. SK Super Nova takımına - tarihinde katılmıştır. Kirils Artjomovs'nin SK Super Nova ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Kirils Artjomovs Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Kirils Artjomovs Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Kirils Artjomovs şuan SK Super Nova takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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