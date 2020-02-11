Kırım’daki Uçan Su Şelalesi ilk kez dondu
Kırım'da bulunan ve ilk kez donan Uçan Su Şelalesi eşsiz görüntüler oluşturdu.
Kırım'da bulunan ve ilk kez donan Uçan Su Şelalesi eşsiz görüntüler oluşturdu.
Kırım'ın Yalta şehrinde deniz seviyesinden 390 metre yükseklikte koruma altında bulunan Uçan Su Şelalesi 5 derece civarındaki hava sıcaklığında dondu. Yakın zamanda hiç görülmeyen bir şekilde donan Uçan Su Şelalesi kartpostallık görüntüler oluşturdu.
Uzmanlar 5 derece gibi bir hava sıcaklığında şelalenin donmasını anormal karşılarken bazı uzmanlar ise şelalenin donmasını soğuk hava geçişlerine bağlayarak yaşanan olayın normal olduğunu vurguladı. Uzmanlar şelalelerde önceki gece hava sıcaklığının aniden -7 dereceye düşmesinden dolayı donma olayının gerçekleştiğini, bu hava sıcaklığının tekrar 5 derecelere çıktığını ve şelaledeki donma olayının kısa süreli yaşandığını belirtti.
Kaynak: İHA
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