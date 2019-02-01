Kırka Atatürk İlkokulu, 2. dönem yeni binasına taşınacak

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde bulunan Kırka Atatürk İlkokulu, inşaat çalışmalarının tamamlanmasından sonra yeni binasına taşınacak.

Kırka Atatürk İlkokulu bahçesinde 8 derslikli modern ilkokul binasının tamamlandı. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Seyitgazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Nazmi Avcı; "Kırka Atatürk İlkokulu yeni hizmet binası 2. döneme hazır. İlçe Kaymakamımız Cüneyt Demirkol'a, Belediye Başkanımız Hasan Kalın'a, İl Müdürümüz Hakan Cırıt'e, okul yöneticilerimize emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun" diye belirtti.

Kaynak: İHA