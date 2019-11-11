Kırka’da ’Kınalı Kuzular’ askere gönderiliyor

Eskişehir Seyitgazi ilçesi Kırka mahallesinde yaşayan Halil İbrahim Koyun, yakılan kınanın ardından askere uğurlandı.

Halil İbrahim'in asker eğlencesine çok sayıda vatandaş katılırken, kına merasiminde duygusal anlar yaşandı. Kurulan orkestra eşliğinde gönüllerince eğlenen gençler "Vatan sana canım feda" diye bağırdılar. 99/4 askere gidecek olan Halil İbrahim Koyun; "Bu mutlu an bize de geldi. Askerlik her Türk gencinin yapması gereken bir borçtur. Rabbim hayırlısı ile gidip gelmeyi nasip etsin" diye belirtti.

Kaynak: İHA