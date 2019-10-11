Kırkağaç’ta uzman çavuşların mezuniyet coşkusu

Kırkağaç 6.Jandarma Komando Er Eğitim Alay Komutanlığında eğitimlerini tamamlayan 28. dönem uzman çavuşların yemin töreni yapıldı.

Kırkağaç 6. Jandarma Komando Er Eğitim Alayında yapılan törene Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Musa Çitil, Foça Jandarma Okul ve Eğitim Merkezi Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak, Kırkağaç Kaymakamı Murat Büyükköse, Cumhuriyet Kıdemli Savcısı Halil Ateş, Kırkağaç 6.Jandarma Komando Er Eğitim Alay Komutanı Jandarma Albay Ahmet Sel, Soma Belediye Başkanı Ali Tulup, Kırkağaç Belediye Başkanı Yaşar İsmail Gedüz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Yalçınkaya, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

6 aylık eğitimlerini tamamlayarak mezun olan 2 bin 378 Uzman Çavuş için yapılan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Program Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Musa Çitil ve 6.Jandarma Komando Er Eğitim Alay Komutanı Jandarma Albay Ahmet Sel'in konuşmalarıyla devam etti. Askeri gösteriler ve tören geçişinin ardından eğitimlerini başarıyla bitiren 2 bin 378 uzman çavuş görevine resmen başladı.

180 gün süren eğitimlerini tamamlayan uzman çavuşlar, mezuniyet töreninin ardından aileleriyle birlikte yeni görev yerlerine gitmek üzere ilçeden ayrıldı.

Kaynak: İHA