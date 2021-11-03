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Kırkambar ne demek, TDK'ya göre Kırkambar kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Kırkambar kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Kırkambar ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Kırkambar nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Kırkambar kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Kırkambar ne demek, TDK'ya göre Kırkambar kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Kırkambar ne demek? Kırkambar TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi kırkambar kelimesi. Peki kırkambar ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre kırkambar nedir, kırkambar kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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KIRKAMBAR NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Kırkambar kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre kırkambar kelimesi anlamı şu şekildedir:

- İçinde değişik türden şeyler bulunan kap veya yer
- Birçok konuda bilgisi olan kimse
- Çerçi

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