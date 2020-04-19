Kırklar Kilisesi'nde Paskalya Bayramı, koronavirüs önlemleriyle kutlandı

MARDİN'deki Kırklar Kilisesi'nde Paskalya Bayramı, koronavirüs önlemleri kapsamında az sayıda kişinin katılımıyla kutlandı.

Kentte Süryani din görevlilerinin geçen ay aldığı karar kapsamında manastır ve kiliselerde pazar ayini başta olmak üzere ibadet ve ziyaretlere ikinci bir duyuruya kadar ara verilmişti. Bugün Hristiyan aleminin kutladığı Paskalya Bayramı nedeniyle Kırklar Kilisesi'nde sosyal mesafe kurallarına uyularak sınırlı sayıda katılımcıyla ayin düzenlendi.

SALGININ SONA ERMESİ İÇİN DUA ETTİLER

Başpapaz Gabriel Akyüz'ün yönettiği ayinde, Türkçe, Arapça, İbranice ve Süryanice ilahiler okundu. İncil'den bölümlerin de okunduğu ayinde, Akyüz, koronavirüs salgınının bir an önce sona ermesi için dua etti. Ayinin ardından görevliler, sosyal mesafe kurallarına uygun olarak bayramlaştı, mum yakıp dua etti. Görevliler ayini sosyal medyada canlı yayınlayarak Süryani vatandaşların evlerinde izlemesini sağladı.

Akyüz, Süryaniler için çok önemli bir bayrama girdiklerini, bu kapsamda tedbirlere uyarak ayin düzenlediklerini söyledi. Geçmişten bu yana benzer salgın hastalıklarla karşı karşıya kaldıklarını aktaran Akyüz, "Bizim görevimiz dua etmek. Salgının sona ermesi için dua ediyoruz" dedi.

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Kaynak: DHA