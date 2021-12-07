Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Kıyıköy Beldesi Belediye Başkanı Ender Sevinç'in hakkındaki soruşturma bulunuyordu. Bu kapsamda görevinden alındı. Görevden uzaklaştırma sonucunda yapılan belediye başkanlığı seçimini CHP'nin adayı Tercan Yatkın kazandı. Bu bağlamda, Kırklareli Kıyıköy Belediye Başkanı Tercan Yatkın kimdir? Kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde...

KIRKLARELİ KIYIKÖY BELEDİYE BAŞKANI TERCAN YATKIN KİMDİR?

CHP'li Kıyıköy Belediye Başkanı Ender Sevinç hakkında çıkan rüşvet iddialarının ardından tutuklanarak görevinden alındı. Sevinç'in yerine gelecek kişi için yapılan seçim belediye başkanlığı makamında basına kapalı olarak gerçekleşti.

Gerçekleşen seçimde AKP'den Necmettin Dan, MHP'den Nazmi Andıç ile CHP'den Yatkın yarıştılar. Seçimi AKP Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz ile CHP Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu da takip etti.

Belediye Kanunu'nda yer alan 45. maddeye göre gizli oylama gerçekleştirildi. 9 belediye meclis üyesinin oy kullandığı seçimin birinci turunda Dan ve Yatkın 4'er, Andıç ise 1 oy aldı. İkinci turda ise Yatkın 5, Andıç 3, Dan 1 oy aldı.

Seçimin son turunda ise 5 oy alan Yatkın belediye başkanlığına seçildi, Dan 4 oy aldı.

Tercan Yatkın, seçimin ardından gazetecilere açıklamada bulundu. Yatkın bir yanının mutlu diğer yanının ise buruk olduğunu söyledi. Bunun nedeni olarak ise daha önceki seçimin zaten kazanılmış bir seçim olduğunu belirtti.

Tercan Yatkın'ın biyografisi ile ilgili olarak şu anda bilgi bulunmamaktadır. Erişim sağlanıldığı anda haberimizde yer alacaktır.