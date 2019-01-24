Kırklareli meşe balına coğrafi işaret alınacak

Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, Kırklareli meşe balı için coğrafi işaret alma sürecinin başladığını söyledi.

Trakya Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen coğrafi işaret çalışmaları kapsamında Kırklareli Cazibe Merkezi'nde Meşe Balı Tanıtım Toplantısı düzenlendi. Tanıtım toplantısına Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, Karadeniz Teknik Üniversitesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sevgi Kolaylı, Marmara Orman Araştırma Enstitüsü Müdürü Mehmet Özdemir, Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürü Funda Eylem Özel, bal üreticileri, davetliler ve basın mensupları katıldı.

Toplantıda konuşma yapan Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin "Uzun yıllardır bal meselesini konuşuyorduk. Kırklareli'nin de kendine has balı meşe balı var. Trakya arısı var. Kırklareli'nin sadece balı yok. Pancarı var, çömleği var, Poyralı dokuması var. Kırklareli'nin ve Trakya'nın yine kendine özgü birçok yöresel ürünü mevcut. Bölgemizdeki yöresel ürünlere coğrafi işaret alınması konusunda yaklaşık bir yıldır çalışıyoruz. Bu kapsamda Trakya'da coğrafi işaret alınabilecek ürünlerin ortaya çıkartılması, coğrafi işaret almış olan ürünlerin tanıtılması ve coğrafi işaret alınması planlanan ürünlere coğrafi işaret alınabilmesi için oda ve borsalarımızla birlikte çalışıyoruz. Bu süreçte önlerine çıkabilecek bürokratik engelleri ve maddi ve manevi ihtiyaçları Kalkınma Ajansı olarak biz paydaşlarımızla birlikte aşalım, yönetelim ve süreci hızlandıralım istiyoruz. Kırklareli'nin çok değerli bir yöresel ürünü olan meşe balına coğrafi işaret alınması konusunda sizlerin her anlamda yanınızda olduğumuzu bilmenizi istiyorum. Biz coğrafi işareti alalım o şekilde kalsın istemiyoruz. Daha sonra bunu pazarlayalım, markalaştıralım, dağıtımını yapalım ve meşe balını gelecek kuşaklara aktarabilmek için gereken önemleri alalım istiyoruz. Kısacası bu konuda topyekun mücadele edelim. Sahiplenmeden bu iş yürümez" dedi.

"Süreç bugün başladı"

"Trakya Kalkınma Ajansı olarak her yıl düzenlenen turizm fuarlarına gidiyoruz" diyen Şahin, "Meşe balını tescil ettirdiğimiz zaman fuarlarda daha kolay tanıtımını yapıp, bölgemize ekonomik anlamda katkı sağlayacağız. Marka tescil olur coğrafi işaret alırsa siz üreticilerde bundan maddi anlamda fayda sağlayacaksınız. Ürününüzü hem hak ettiği fiyata satabilecek hem de bilinirliğini artıracaksınız. En iyi kaliteli bal bizde olsun ama fiyat politikası gözeterek makul fiyata satılsın. Sizlerden istediğimiz ürününüzü uygun fiyata satmanız. Bu minvalde amacımız hem Kırklareli halkı hem bölge halkı hem de Türkiye'nin bu süreçten faydalanması. Coğrafi işaret alma ile ilgili süreç bugün itibari ile başlamış oldu. Kırklareli Tarım İl Müdürlüğü ve danışman hocamız ile beraber bu işi yürüteceğiz. En kısa zamanda da tüm Türkiye'de balımızı tanıtacağız. Ben buradan toplantının bölgemize hayırlara vesile olmasını diliyor, düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum" ifadelerini kaydetti.

Toplantıda bal konusunda uzman Karadeniz Teknik Üniversitesi Kimya Bölümü Prof. Dr. Sevgi Kolaylı, meşe balı ve bu konuda yaptığı çalışmaları anlattı. 2012 yılından bu yana meşe balı üzerine çalışmalar yürüttüklerini bildiren Kolaylı, "Meşe balı Türkiye'yi dünyada tanıtacak. Meşe balı çok değerli. Arı ürünleri 10 bin yıl önce keşfedilmiş. Bal aslında insanlıkla var olmuş. Balın şifalarını saymakla bitiremeyiz. Hele hele meşe balı ayrı bir şifa kaynağıdır. Bu nedenle meşe balına önem veriyoruz" diye konuştu.

Meşe balına coğrafi işaret alınması sürecinde ilk etapta başvuru dosyasının hazırlanması konusunda bir yazım ekibi oluşturulacak. Daha sonra meşe balı üretimi konusunda belirlenen köylerden numuneler toplanacak. Numuneler Karadeniz Teknik Üniversitesinde analiz edilecek ve Kırklareli meşe balının standartları belirlenecek. Bu standartlar ışığında hazırlanan başvuru dosyası Türk Patent Enstitüsüne verilecek. Aynı zamanda meşe balının standardının belirlenmesi markalaşma ve tanıtım çalışmalarına da katkı yapacak.

Kaynak: İHA