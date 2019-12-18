Kırklareli Müzesi'ni 13 bin 542 turist ziyaret etti

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Müzesi'ni 11 ayda 13 bin 542 yerli ve yabancı turist ziyaret etti.



Kırklareli Müze Müdürü Şehmuz Tekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada müzeye olan ilginin her geçen gün arttığını söyledi.



En çok haziran ayında turistin gezdiği müzenin ziyaretçi sayısının, bir önceki yıla göre arttığı belirtti.



Müzeyi ocak, şubat ve mart aylarında yabancı turist ziyaret etmediğini belirten Tekin, ziyaretçi sayısının artması için bir takım çalışmalar yürüttüklerini aktardı.

Kaynak: AA