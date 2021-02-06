Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından imzalanan 6 Şubat tarihli Resmi Gazete'de 11 rektör ataması gerçekleşti. Kırklareli Üniversitesi'ne ise Bülent Şengörür rektör olarak atandı. Peki, Kırklareli Üniversitesi Rektörü Bülent Şengörür kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte detaylar...

BÜLENT ŞENGÖRÜR KİMDİR? KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

1958 yılında Adapazarı'nda doğan Prof. Dr. Bülent ŞENGÖRÜR, 1982 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden lisans, 1984 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı yüksek lisans ve 1994 yılında doktora derecelerini almıştır.

1994 yılında Sakarya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Hidrolik Anabilim Dalında Araştırma Görevlisi olarak göreve başlamış, 1995 yılında Sakarya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Çevre Teknolojisi Anabilim Dalında Yardımcı Doçent, 2006 yılında Doçent, 2010 yılında Profesörlüğe yükselmiştir. Uzmanlık alanları; Çevre Bilimleri ve Mühendisliği, Su Kalitesi ve Su Kirliliği bir de Havza Yönetimidir.

Prof. Dr. Bülent ŞENGÖRÜR, Sakarya Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak görev yaptığı süreç içinde; Yüksekokul Müdürlüğü, Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümünde Bölüm Başkanlığı ve Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Çevre Teknolojisi Anabilim Dalı Başkanlığı görevlerinde bulunmuştur.

06 Şubat 2021 Tarihli ve 31387 Sayılı Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Atama Karar'ları ile Kırklareli Üniversitesi rektörü seçildi.