Kırklareli Üniversitesinden AYM'nin "hak ihlali" kararına tepki

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Üniversitesi (KLÜ), Anayasa Mahkemesinin (AYM), "Barış İçin Akademisyenler İnisiyatifi" metnine imza atan 10 akademisyenle ilgili verdiği "hak ihlali" kararına tepki gösterdi.

Rektörlükten yapılan yazılı açıklamada, mahkemenin aldığı kararın, adalete ve kamu vicdanına aykırı olduğu belirtildi.

Anayasa Mahkemesi'nin, verdiği kararla başta kendisiyle çeliştiği aktarılan açıklamada, "Anayasa Mahkemesi'nin, akademisyenlerin eylemlerini ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirerek, ceza almalarının 'hak ihlali' olduğu yönündeki bu skandal kararı, terörizmle mücadele eden başta Türk Silahlı Kuvvetleri ve emniyet güçlerimize yönelik büyük bir haksızlık ve şehitlerimizin aziz hatırasına büyük bir saygısızlıktır." ifadesi kullanıldı.

Üniversitelerarası Kurulun, açıklamasıyla milletin vicdanının sesi olduğu dile getirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Akademik camianın ve yargı mensuplarının gerçeklik ve bilimsellikten uzak ideolojik olarak davranmaları, hem ülkemizin milli birlik ve bütünlüğüne hem de akademik gelişmesine zarar vermektedir. Oysa yargı erki ve akademisyenlerin, bilimsellik ve gerçekliğe göre davranmalarının, ülkemizin birlik ve bütünlüğünü esas almalarının öncelikli sorumluluğu olduğuna inanıyoruz.

Devletimizin terörizmle mücadelesini suçlayan açıklamalar yapmanın ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilemeyeceği gibi aynı zamanda ülkemizi itibarsızlaştırmaya ve dünya kamuoyu önünde zor duruma düşürmeye yönelik her türlü eylemin karşısında olduğumuzu kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz."

Kaynak: AA