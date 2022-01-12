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  3. Kırklareli Valiliği duyurdu! Olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar 1 gün tatil edildi!

Kırklareli Valiliği duyurdu! Olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar 1 gün tatil edildi!

Kırklareli Valiliği olumsuz hava koşulları nedeniyle Merkez ve Kofçaz ilçesinde okulların yüz yüze eğitime 1 gün ara vereceğini duyurdu.

Kırklareli Valiliği duyurdu! Olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar 1 gün tatil edildi!

Kırklareli Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

" İlimiz Merkezinde ve Kofçaz İlçemizde olumsuz hava koşulları sebebiyle; resmî-özel tüm okullar ile bağlı bütün eğitim kurumlarında “yüz yüze eğitim” faaliyetlerine 12 Ocak 2022 Çarşamba günü bir (1) gün süreyle ara verilmiştir.

İDARİ İZİNLİ SAYILACAKLAR

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan malûl ve engelliler ile hamile personelimiz de ayrıca bir talimat veya talebe gerek kalmaksızın, belirlenen tatil süresince idari izinli sayılacaklardır.

Kırklareli Valiliği duyurdu! Olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar 1 gün tatil edildi!

OLUMSUZ DURUMLARA KARŞI DİKKAT

 İlimizde yaşanan şiddetli fırtına sebebi ile İl Merkezimiz başta olmak üzere bazı ilçelerimizde yaşanan çatı uçması, ağaç devrilmeleri, baca yangınları gibi yaşanan olumsuzluklar karşısında, AFAD ve ilgili tüm ekiplerimiz, Valimiz Sayın Osman BİLGİN’in talimatlarıyla (Sayın Valimizin Ankara’da Bakanlıklara yapmış olduğu ziyaretler nedeniyle saha çalışmaları Vali Yardımcımız koordinesinde yapılmaktadır) ilk andan itibaren saha çalışmaları yapılmakta ve gerekli tüm önlemler almaktadır.

Kırklareli Valiliği duyurdu! Olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar 1 gün tatil edildi!

VATANDAŞLARA EVDEN ÇIKMAYIN UYARISI

Siz değerli vatandaşlarımızın da fırtına ve olumsuz hava koşullarından etkilenmemeleri için zorunlu kalmadıkça evlerinden çıkmamaları, can ve mal güvenliğini için yetkili kurumların uyarılarını dikkate almaları büyük önem arz etmektedir.

Karşılaşılabilecek olumsuz durumlarda bireysel müdahalelerden kaçınılması 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden bildirimde bulunulması önemle rica olunur."

Tayfun Altuntaş
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