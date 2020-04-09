Kırklareli Valiliğinden açıklama:

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Valiliği, sosyal medyada yayımlanan bazı asılsız paylaşımlarla ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada, küresel bir salgın haline gelen ve dünyada hızla yayılan koronavirüs (Kovid-19) salgının yaşandığı bu dönemde, asılsız, insanların yardım duygularını zedelemek amacıyla paylaşımlar yapan kişilere yönelik kanuni yaptırım uygulanması için çalışmalar yapıldığı belirtildi.



Bu kapsamda yapılan araştırma ve incelemelerde sosyal medyada, "Vize ilçesinde bir evde çıkan yangın sonucu 7 aylık bebeğiyle bir annenin yakınlarının yanında yaşadığı ve ihtiyaçları" yönündeki paylaşımların doğruyu yansıtmadığı kaydedildi.

Açıklamada, yangının ardından ailenin evinin tamir ettirilerek, yanan eşyalarının yerine yenilerinin alındığı ifade edildi.

Sosyal paylaşım sitelerindeki fotoğrafların eski olduğunun anlaşıldığı aktarılan açıklamada, "Bu zor günlerde lütfen gerçeği yansıtmayan paylaşımlardan uzak duralım. Gerçek ihtiyaç sahiplerimizin haklarına girmeyelim." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Kırklareli Valiliğince doğru bilgilerin paylaşılması ve vatandaşların tepki göstermesi üzerine asılsız paylaşımın kaldırıldığı bildirildi.

Kaynak: AA