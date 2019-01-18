Kırklareli Valisi Bilgin Çorlu'da ziyaretlerde bulundu

TEKİRDAĞ (AA) - Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Çorlu'da bir takım ziyaretlerde bulundu.

Vali Bilgin, 5. Kolordu ve Garnizon Komutanlığı'nı ziyaret etti.

5. Kolordu Komutanı Tümgeneral Gürsel Yüz ile bir araya gelen Bilgin, daha sonra Çorlu Kaymakamlığı ve Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı'nı ziyarette bulundu.

Bilgin'in ziyaretleri basına kapalı olarak gerçekleşti.

Kaynak: AA