Kırklareli Valisi Bilgin'den sağlık çalışanlarına teşekkür

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Valisi Osman Bilgin, dünyaya hızla yayılan koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele eden sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Vali Bilgin, yaptığı yazılı açıklamada, hiçbir fedakarlıktan kaçınmadan 7 gün 24 saat yer ve zaman mefhumu gözetmeksizin vatandaşların sağlığını korumak amacıyla görev alan başta hekimler ve sağlık personeli olmak üzere tüm sağlık çalışanlarını yürekten kutladığını belirtti.

Sağlık çalışanlarının bu fedakarlığının hiç bir zaman unutulmayacağını bildiren Bilgin, açıklamasında şunlara yer verdi:



"Sağlık çalışanlarımızı gönülden tebrik ediyorum. Sağlık çalışanlarımızın yanı sıra, idarecilerimize, kolluk kuvvetlerimize, 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarının giderilmesinde yoğun mesai harcayan Vefa Sosyal Destek Grubu görevlilerimiz ile kamu ve özel sektör çalışanlarımıza şahsım ve devletim adına teşekkür ederim."

Kaynak: AA